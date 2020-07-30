В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице

Предполагается, что социальная выплата для жителей страны, временно оставшихся без работы, достигнет прожиточного минимума.

Предложение о повышении пособия внесли представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Для обсуждения данного вопроса было составлено письмо, в котором предлагается увеличить выплаты в несколько раз. В Федерации оптимальным размером для минимального пособия считают прожиточный минимум в каждом из отдельных регионов за второй квартал 2019 года. Максимум выплат же должен равняться уровню средней зарплаты зафиксированной в каждом из городов России. В общей сложности, в случае принятия подобной инициативы, ожидается, что безработные граждане смогут получать от государства помощь в размере половины от утраченной заплаты.

Документ направлен на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщают «Известия».

Прокомментировали идею и в Министерстве труда. По мнению ведомства, обсуждение, связанное с повышением пособия приветствуется, но необходимо учитывать, что зарплату данные выплаты заменять не могут.

Напомним, пособия по безработице и так в настоящее время являются увеличенными. Все дело в эпидемии коронавирусной инфекции, которая временно лишила возможности продолжать свою деятельность многих россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России может появиться новое пособие для матерей-одиночек.