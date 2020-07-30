В Роспотребнадзоре озвучили время, за которое коронавирус погибает в воде

В Роспотребнадзоре озвучили время, за которое коронавирус погибает в воде
Коронавирус. Фото: Pixabay

Исследование на живучесть патогена в водной среде проводили специалисты центра «Вектор».

Эксперименты позволили установить, что 90% частиц COVID-19 оказываются уничтожены после нахождения в воде в течение 24 часов. За 72 часа гибнут 99,9%.

Дехлорированная и морская вода также не являются благоприятными для коронавируса. В данных водах патоген не может активно распространяться, хоть и сохраняет живучесть. Однако, уже на эту особенность может влиять температура жидкости. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Если же коронавирус оказывается в воде, подвергнутой кипячению, то он полностью погибает. Также, выяснилось, что в воде с присутствием хлора вирус присутствовать может, но каким-либо образом функционировать и распространяться у него не получается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вторую волну коронавируса прогнозируют в начале учебного года.

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