Петербуржца судят за использование контрафактных пакетов 1C

Петербуржца судят за использование контрафактных пакетов 1C
Петербуржец приобрел и использовал контрфактные пакеты ПО "1С". Фото: unsplash.com

Жителя Петербурга судят за нарушение авторских прав. По версии следствия, мужчина использовал контрафактные установочные пакеты программного обеспечения «1С».

Пакеты были приобретены незаконно. В результате правообладателю был нанесен ущерб на сумму 187 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «незаконное использование объектов авторского права в крупном размере». Обвинительное заключение утверждено. Материалы дела направлены мировому судье судебного участка №209 для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга попал под суд за нарушение авторских прав. Мужчина, как полагает следствие, использовал скопированный из Интернета экземпляр программного обеспечения и за деньги установил его на компьютер заказчика.

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