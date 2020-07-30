«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

Несмотря на то, что многие игроки приняли решение покинуть команду сине-бело-голубых по окончанию игрового сезона, нападающий Артем Дзюба решил остаться в клубе.

Сегодня, 30 июля, стало официально известно о подписании нового соглашения между Дзюбой и «Зенитом» по схеме 2+1. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Напомним, 31-летний игрок играет за команду Северной столицы с 2015 года. Он поучаствовал в 176 встречах, поразил ворота противников 73 раза и отличился 54 результативными передачами.

Вместе с клубом Дзюба смог достичь невероятных успехов. В его копилке достижений два титула РПЛ, Два Кубка России и один Суперкубок.

Что касается прошедшего сезона Российской Премьер-лиги, то нападающий в нем забил 17 мячей и отдал 13 передач, которые привели к нужному результату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дзюба и Азмун названы лучшими игроками РПЛ.