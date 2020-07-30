Ecolines объявил о возобновление автобусного сообщения между Петербургом и Таллином

Ecolines объявил о возобновление автобусного сообщения между Петербургом и Таллином
Путешествия снова становятся реальностью. Фото: https://vk.com/ecolinesnet

Первый рейс отправится в путь уже в воскресенье, 2 августа.

Радостную новость для путешественников сообщил международный автобусный перевозчик Ecolines в своей официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

Рейсы будут производиться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Из Северной столицы в Таллин автобус будет выезжать в эти дни в 22:00. Из Таллина в Петербург автобус будет отправляться в в 22:30.

Билеты можно приобрести уже сейчас на сайте перевозчика. Они доступны для покупки в режиме онлайн.

Однако, стоит отметить, что отправиться за границу смогут не все. Речь идет об отдельных категориях граждан, которым подобные путешествия разрешены. Помимо этого, необходимо помнить, что на въезде в Евросоюз и при возвращении на родину, будут действовать соответствующие карантинные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ecolines намерены возобновить автобусные перевозки между Петербургом и Москвой.

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