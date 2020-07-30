В Украине мужчина заболел коронавирусом в третий раз

В Украине мужчина заболел коронавирусом в третий раз
Мужчина снова получил положительный тест на инфекцию. Фото: Baltphoto

Эксперты отмечают, что всегда есть вероятность заразиться не один раз.

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заразился коронавирусом. Об этом пишет издание «Тернополяне». Начальник управления здравоохранения госадминистрации региона Владимир Богайчук рассказал, что никто не защищен от повторного заражения и всегда нужно быть осторожными. О том, как себя чувствует пациент, ничего не говорится.

Напоминаем, что в Украине количество зараженных коронавирусом достигает более 67,5 тысяч. Летальных исходов – 1650, выздоровевших большая половина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре озвучили время, за которое коронавирус погибает в воде. Эксперименты позволили установить, что 90% частиц COVID-19 оказываются уничтожены после нахождения в воде в течение 24 часов. За 72 часа гибнут 99,9%.

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