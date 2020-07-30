В России продлили детские выплаты 10 тыс. рублей на август

В России продлили детские выплаты 10 тыс. рублей на август
Власти поддержат семьи. Фото:pixabay.com

Власти решили поддержать семье перед 1 сентября.

С просьбой продлить выплаты выступала общественной. Депутат Госдумы РФ Михаил Тарасенко отметил, что вопрос обсудили и решили выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми и в августе тоже. Он отметил, что это логично, ведь пока что пандемия коронавируса не закончилась, а некоторые россияне до сих пор не могут вернуться на работу. В преддверии начала учебного года деньги как нельзя кстати – родителям нужно собирать детей в школы.

Напоминаем, что власти выплачивали деньги также в июне и июле – с инициативой выступал президент России Владимир Путин. Все, кто до этого получал деньги, должны просто ожидать их поступления на карты – они придут автоматически.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России выделили еще 18 млрд рублей на выплаты детям.

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