Россиянин из-за ревности зарезал жену на глазах у прохожих и дочерей

Россиянин из-за ревности зарезал жену на глазах у прохожих и дочерей
Мужчина убил из-за ревности. Фото: pixabay.com

Мужчина требовал показать переписку в социальных сетях, но не получил желаемого.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Деталями инцидента поделились в пресс-службе СК России по Челябинской области. Все случилось недалеко от деревни Алексеевка Саткинского района – семья ехала в автомобиле, когда произошла ссора. Мужчина потребовал показать ему переписку в социальных сетях, но супруга отказывалась. Тогда он остановился, достал нож и несколько раз ударил возлюбленную. За происходящим наблюдали малолетние дочери и прохожие. В результате пострадавшая скончалась на месте из-за серьезности полученных травм. Агрессора задержали, в его отношении возбудили уголовное дело из-за убийства, совершенного с особой жестокостью.

Двух девочек передали матери погибшей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженку обвиняют в убийстве своего мужа. На месте происшествия работали следователи-криминалисты и судмедэксперт. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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