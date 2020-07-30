Россиянин из-за ревности зарезал жену на глазах у прохожих и дочерей

Мужчина требовал показать переписку в социальных сетях, но не получил желаемого.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Деталями инцидента поделились в пресс-службе СК России по Челябинской области. Все случилось недалеко от деревни Алексеевка Саткинского района – семья ехала в автомобиле, когда произошла ссора. Мужчина потребовал показать ему переписку в социальных сетях, но супруга отказывалась. Тогда он остановился, достал нож и несколько раз ударил возлюбленную. За происходящим наблюдали малолетние дочери и прохожие. В результате пострадавшая скончалась на месте из-за серьезности полученных травм. Агрессора задержали, в его отношении возбудили уголовное дело из-за убийства, совершенного с особой жестокостью.

Двух девочек передали матери погибшей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженку обвиняют в убийстве своего мужа. На месте происшествия работали следователи-криминалисты и судмедэксперт. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.