Ножом в сердце: петербурженку обвиняют в убийстве своего мужа

Дом на Алтайской, в котором произошло убийство. Фото: google.maps

Дом на Алтайской, в котором произошло убийство. Фото: google.maps

Следственные органы Петербурга расследуют уголовное дело по статье об убийстве. Обвинение предъявлено местной жительнице.

Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу. Накануне вечером в Петербурге был убит 40-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержали его 38-летнюю супругу.

Убийство произошло вечером 22 июля в квартире дома на улице Алтайской. Следователи считают, что между супругами произошла серьезная ссора, причиной которой стали «личные неприязненные отношения». В ходе конфликта женщина схватила нож и ударила своего супруга прямо в сердце. Ранение оказалось смертельным.

На месте происшествия работали следователи-криминалисты и судмедэксперт. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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