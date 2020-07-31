В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 17 тысяч человек

Специалисты продолжают каждый день проводить тестирования на выявление патогена.

Сегодня, 31 июля, петербургский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предоставил новые данные по эпидемии.

За прошедшие сутки на COVID-19 обследовали 17047 человек. В общей сложности, врачи наблюдают за состоянием 864 петербуржцев. Соблюдают предписанный режим самоизоляции в домашних условиях 612 человек. Еще 248 человек являются контактными с заболевшими. В обсерваторе находятся 6 человек.

По Единому номеру 122, специализирующему по вопросам связанным с коронавирусом, поступило 287 вызовов. В службу 112 обратились 68 раз. О возвращении на родину из-за границы рассказали 14 человек. В Городскую службу скорой помощи перенаправили 25 звонков, а в правоохранительные органы 9.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала: коронавирусная инфекция в Петербурге: 159 новых случаев за сутки.