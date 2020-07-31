Журналисты из Калининграда создали проект «Спасибо, бабушка!»

Журналисты из Калининграда создали проект «Спасибо, бабушка!»
Пожилым очень важно уделять внимание. Фото: pixabay.com

Он представляет собой серию видеороликов на Youtube, в которой рассказывается о жизни старшего поколения.

В ходе съемки пожилые люди рассказывают как живут, любят, ведут хозяйство. Смотря видео, проникаешься каждой историей. А ведь просто пройдя мимо престарелой пары на улице вряд ли бы кто-то заинтересовался их судьбой.

В одном из роликов предстает удивительная пара из Калининграда. Мужчина и женщина влюбились в друг друга в пожилом возрасте. Как было подмечено в видео, счастье в личной жизни было вымолено у Николая Угодника. Пара обрела свое счастье. Влюбленный даже на старости лет катает свою избранницу на скутере. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Режиссер проекта Александра Линник рассказала, что проект призван вдохновлять молодое поколение на общение с пожилыми людьми, которым часто очень не хватает мнения. Многие ребята оставляют отзывы с благодарностями и пишут, что сразу же после просмотра видео связались со своими родными и захотели их увидеть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые уверены, что пожилые люди могут понимать собак.

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