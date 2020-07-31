Стало известно о смерти режиссера Алана Паркера

Режиссеру было 76 лет. Фото: Pixabay

Режиссеру было 76 лет. Фото: Pixabay

Он работал над «Полуночным экспрессом» и другими фильмами.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает издание Variety. Британский режиссер Алан Паркер скончался в возрасте 76 лет. Отмечается, что причиной смерти является продолжительная болезнь. Прочие подробности не разглашаются.

Напоминаем, что зрители успели полюбить множество кинолент, снятые Аланом Паркером. Он работал над «Полуночным экспрессом» и «Миссисипи в огне», за которые получил номинации на «Оскар». Режиссер являлся председателем Гильдии режиссеров Великобритании и обладателем множества наград.

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