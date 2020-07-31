Жене Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

О смерти украинского хип-хоп исполнителя стало известно вчера, 31 июля.

Супруге исполнителя предъявили обвинение в его убийстве. Органы следствия намерены просить суд заключить женщину под арест в качестве меры пресечения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствие предполагает, что обвиняемая намеренно убила своего мужа из-за неприязни в период времени до 29 июля. Однако, установить, как именно было совершенно преступное деяние пока не удается.

Также, в СК считают, что женщина хотела избавиться от улик и следов убийства, поэтому приняла решение расчленить тело, чтобы позднее от него избавиться.

Напомним, труп рэпера Энди Картрайта был найден в квартире на Невском проспекте в 5 мешках. На месте были обнаружены предметы, с помощью которых, вероятно, было совершено расчленение.

Сама обвиняемая рассказала свою версию произошедшего. Картрайт якобы умер от передозировки запрещенными веществам, а женщина просто не хотела, чтобы все узнали подобной «бесславной» смерти, поэтому предпочла сделать так, чтобы для всех он просто «исчез».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибший рэпер Энди Картрайт был «чист» перед смертью.