В Москве из-за коронавируса скончались еще 13 человек

Количество жертв инфекции в столице увеличилось до 4473.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем сообщили в оперативном штабе. В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса скончались 13 человек – все они получали положительные результаты теста на инфекцию, а также у них стоял диагноз «пневмония». До сих пор столица занимает первое место по количеству зараженных среди регионов страны.

В России зарегистрировано 840 тысяч случаев заражения. Большая часть пациентов выздоровели и вернулись к нормальной жизни, летальных исходов – почти 14 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников дал советы о том, как можно избежать тяжелого течения коронавируса.