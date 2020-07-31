В Москве из-за коронавируса скончались еще 13 человек

В Москве из-за коронавируса скончались еще 13 человек
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Количество жертв инфекции в столице увеличилось до 4473.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем сообщили в оперативном штабе. В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса скончались 13 человек – все они получали положительные результаты теста на инфекцию, а также у них стоял диагноз «пневмония». До сих пор столица занимает первое место по количеству зараженных среди регионов страны.

В России зарегистрировано 840 тысяч случаев заражения. Большая часть пациентов выздоровели и вернулись к нормальной жизни, летальных исходов – почти 14 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников дал советы о том, как можно избежать тяжелого течения коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус москва смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве из-за коронавируса скончались еще 13 человек
Жена Николаева прокомментировала слухи о разводе
Росприроднадзор будет контролировать ситуацию с загрязнением Невы
Концертный директор Пугачевой прокомментировала ее «развод» с Галкиным
В Ленобласти водители заметили перевернувшийся автомобиль в кювете
Диетолог рассказала, чем могут быть опасны абрикосы и персики
Жене Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Мясников дал советы о том, как можно избежать тяжелого течения коронавируса