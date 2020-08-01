В Петербурге разрабатывают новый порядок финансирования негосударственных поставщиков социальных услуг

В обсуждении вопроса планируемого изменения порядка предоставления субсидий приняли участие вице-губернаторы Санкт-Петербурга Олег Эргашев и Эдуард Батанов, председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, а также представители Юридического Комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Комитета финансов Санкт-Петербурга и руководители негосударственных поставщиков социальных услуг. Фото: gov.spb.ru

В обсуждении вопроса планируемого изменения порядка предоставления субсидий приняли участие вице-губернаторы Санкт-Петербурга Олег Эргашев и Эдуард Батанов, председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, а также представители Юридического Комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Комитета финансов Санкт-Петербурга и руководители негосударственных поставщиков социальных услуг. Фото: gov.spb.ru

Правительство Санкт-Петербурга рассматривает переход от компенсаций расходов негосударственных поставщиков социальных услуг к субсидированию.

По словам вице-губернатора Северной столицы Эдуарда Батанова, новый порядок финансирования позволит, во-первых, сделать более эффективными планирование и расходование средств, выделяемых из городского бюджета, а также не допустит превышение объемов выплат, установленных на год.

Планируется, что субсидии будут предоставлять по факту оказания социальных услуг в соответствии с договором и индивидуальной программой. СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр» возьмет на себя обязательства по консультационной помощи организациям, не сталкивавшимся с оформлением отчетных документов подобного рода. В ходе совещания была достигнута договоренность о вступлении в силу нового порядка с III квартала текущего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как получить «детские» выплаты в августе.