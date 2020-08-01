В садоводстве в Ленобласти на 3-летнюю девочку рухнул шкаф

В садоводстве в Ленобласти на 3-летнюю девочку рухнул шкаф
Девочку привезли в детскую городскую больницу №2 Святой Марии Магдалины. Фото: Baltphoto

Вечером 31 июля в одном из садоводств, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области произошел несчастный случай. Пострадала трехлетняя девочка.

В пятницу вечером врачи скорой помощи помчались на срочный вызов в садоводство неподалеку от деревни Мухоловка. Прибывшие на место происшествия медики установили, что девочка пришла в гости вместе с 34-летней мамой. Взрослые занимались сборкой мебели и неизвестным образом на малышку упал шкаф.

Пострадавшую девочку доставили в Санкт-Петербург, в детскую городскую больницу №2 Святой Марии Магдалины. У нее диагностированы ушиб головного мозга и перелом основания черепа. На данный момент врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, пишут в сообществе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на трассе «Скандинавия» погибла 14-летняя девочка.

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