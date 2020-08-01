Олимпийского чемпионата Аксинина проводили в последний путь в Петербурге

Олимпийского чемпионата Аксинина проводили в последний путь в Петербурге
Аксинин скончался в возрасте 65 лет. Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту

Спортсмена похоронили в день его триумфа – ровно 40 лет назад сборная СССР победила в эстафете 4×100 м на Олимпиаде в Москве.

Похороны олимпийского чемпиона по легкой атлетике Александра Аксинина прошли сегодня, 1 августа, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту. Спортсмена отправляли в путь его родные и близкие, а также коллеги – прославленные чемпионы и призеры Олимпийский игр, среди которых Виктор Ращупкин, Сергей Сухорученков, Татьяна Анисимова, Николай Колесников и Александр Пучков.

Отмечается, что ровно 40 лет назад Аксинин в составе сборной СССР стал победителем в эстафете 4×100 м на Олимпиаде в Москве. Спортсмена похоронили в день его триумфа. Напоминаем, что чемпион скончался в возрасте 65 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Египте мужчину нашли живым на кладбище спустя четыре месяца после его похорон.

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