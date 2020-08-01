Жители Японии и США получают странные посылки из Китая

Анонимные отправители рассылают посылки с семенами растений.

Десятки жителей Японии и США рассказали, что им приходят подозрительные посылки с семенами растений из Китая. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама. Отмечается, что получатели ничего не заказывали и не понимают, как отправитель узнал их личные данные и адреса.

Посылки начали приходить с конца июля. Специалисты просят людей ни в коем случае не высаживать семена, так как это может быть опасно для экологии и здоровья человека. В Америке отметили, что получателям приходили семена вьюнка и капусты.

В МИД Китая убеждены, что к их стране эти посылки не имеют никакого отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге курьер похитил посылку стоимостью почти 150 тысяч.