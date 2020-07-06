В Петербурге курьер похитил посылку стоимостью почти 150 тысяч

В Петербурге курьер похитил посылку стоимостью почти 150 тысяч
Курьера разыскивают за похищение посылки. Фото: unsplash.com

В Петроградском районе Петербурга разыскивают курьера, похитившего личные вещи получателя. Посылкой ему передали ноутбук, платье и наушники.

В полицию Петроградского района 5 июля обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что должен был получить посылку от знакомого, однако курьер её не доставил. Мужчина полагает, что доставщик забрал вещи себе.

«Среди имущества: рюкзак, ноутбук, наушники, кошелек, платье, денежные средства, в размере 16 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 142 тысячи рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция принимает меры по розыску и задержанию похитителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у курьера похитили имущество на 200 тыс. рублей.

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