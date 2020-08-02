Эксперты доказали, что уроки музыки не делают детей умными

Они опровергли популярный миф, в который до сих пор верят многие.

Японские ученые провели исследование и выяснили, что занятия музыкой никак не влияют на умственные способности детей и в целом не отражаются на способностях ребенка. Об этом пишет The Daily Mail. Они изучили 50 научных работ, в которых рассматривались данные более семи тысяч детей. В результате удалось установить, что дети, которые владеют музыкальным инструментов, не являются более развитыми, чем остальные их ровесники. Таким образом, нет смысла отдавать ребенка в кружок, если цель занятий – повлиять на успеваемость чада.

Эксперты отметили, что нашли доказательства тому, что миф о занятиях музыкой является всего лишь мифом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты развеяли миф о зарядке и разрядке смартфонов.