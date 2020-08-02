В Петербурге пройдет ремонт в здании бывшего генконсульства США

В Петербурге приступили к ремонтным работам в здании, в котором ранее располагалось американское генконсульство.

Речь идет о доме №15А по Фурштатской улице, расположенное рядом со станцией метро «Чернышевская». Согласно данным Росреестра, здание находится в хозяйственном ведении «Инпредсервиса». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что туда уже завезли мебель, которая будет установлена в кухнях и спальнях. Также там началось обустройство душевых.

Помещения обзаведутся новыми столами, лампами и тумбочками из дуба. А гостям будут выдавать домашние тапочки.

Общая стоимость ремонта оценивается в 17 млн рублей. О том, кто станет новым арендатором помещений, пока неизвестно.

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