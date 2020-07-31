Кондратьевский жилмассив отремонтируют до конца 2022 года

Один из корпусов "Кондратьевского массива". Фото: gov.spb

Один из корпусов "Кондратьевского массива". Фото: gov.spb

Аварийные дома на Кондратьевском проспекте восстановят и приспособят для жилья петербургской молодежи.

Работы по капитальному ремонту пяти корпусов «Кондратьевского жилмассива» проведут в рамках городской программы «Молодежи — доступное жилье».

Корпуса жилого массива в Калининском районе Петербурга должны отремонтировать во второй половине 2022 года. Готовый жилмассив заселят 492 молодые семьи.

Молодые жители Петербурга также смогут взять в жилмассиве беспроцентную рассрочку на 10 лет, а ее первоначальный взнос составит 30%.

В состав микрорайона на Кондратьевском проспекте входит 12 корпусов, построенных в период с 1929 по 1931 года. Уже через 40 лет постройки стали требовать ремонта, а после их признали аварийными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аварийные дома на Кондратьевском восстановят и заселят молодежью.