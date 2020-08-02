За ночь в садоводствах Ленобласти потушили две дачи

Дачные дома вспыхнули в ночь на 2 августа в Волховском районе и рядом с Сосновым Бором.

Об этом информирует Главное управление МЧС России по Ленинградской области. Так, в час ночи загорелась дача в садоводстве Фрегат, что рядом с Пупышево в Волховском районе. Огонь охватил 48 кв.м. дома.

На месте происшествия работали 12 спасателей из пожарно-спасательной части № 60 и пожарной части № 121 противопожарной региона. Для тушения огня они использовали три спецмашины. Пожарные справились с работой к 2:40 ночи.

Следующий пожар случился в садоводстве Ручьи, которое находится неподалеку от Соснового Бора. В 3:33 очевидцы сообщили в экстренные службы, что на участке загорелась баня. Баня полыхала на площади 12 кв.м. Восемь пожарных справились с огнем за полчаса.

Никто не пострадал.

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