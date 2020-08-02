Ночью на Индустриальном проспекте полыхала «однушка»

Ночью на Индустриальном проспекте полыхала &#171;однушка&#187;
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники противопожарных служб. Фото:

Минувшей ночью сотрудники МЧС работали на месте происшествия в Красногвардейском районе Петербурга. Там горела однокомнатная квартира.

Согласно информации Главного управления МЧС России по Петербургу, все произошло в доме №35, корпус 3, по Индустриальному проспекту. Однокомнатная квартира загорелась ближе к часу ночи в воскресенье, 2 августа.

На место происшествия направили двенадцать пожарных и три спецмашины. Пламя успело охватить 10 квадратных метров на кухне. Спасателям потребовался час на ликвидацию пожара. Жильцов квартиры успели спасти. В результате происшествия никто не пострадал.

В скором времени специалисты установят причины возгорания в однокомнатной квартире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Выборгском шоссе загорелся заброшенный дом. За происходящим наблюдали местные жители из окон многоэтажек.

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