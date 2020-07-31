На Выборгском загорелся заброшенный дом

За происходящим наблюдают местные жители из окон многоэтажек.

Об этом стало известно сегодня вечером, 31 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Выборгском шоссе – там по непонятной причине вспыхнул заброшенный дом. За происходящим наблюдают местные жители из окон своих квартир. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что дом охвачен пламенем, а дым развеивает ветер.

Пользователи предположили, что это один из недостроенных домов. Пока непонятно, прибыли ли на место спасатели и какова причина инцидента. Обстоятельства только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Каменоостровском в ДТП пострадал велосипедист. Столкновение произошло на «зебре». На место приехали сотрудники экстренных служб.