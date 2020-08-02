Задержан петербуржец, катавшийся на каршеринге под чужим аккаунтом

Задержан петербуржец, катавшийся на каршеринге под чужим аккаунтом
Полиция открыла уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобиля без цели хищения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге инспекторы ГИБДД остановили каршеринг, водитель которого арендовал авто через чужой аккаунт. Более того, у мужчины не было водительских прав.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ранним утром 1 августа в полицию обратился житель Петербурга и рассказал, что неизвестный угнал каршеринговый «Фольксваген Поло».

В этот же день наряд ГИБДД остановил на улице Лени Голикова указанный автомобиль, за рулем которого сидел 28-летний петербуржец. Стражи порядка проверили его документы и выяснили, что у водителя нет прав, а аккаунт в приложении сервиса принадлежит другому человеку.

В результате полиция открыла уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобиля без цели хищения. Автомобиль вернули каршеринговой организации, а нарушителя отпустили под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге банда серийных автоугонщиков отправится под суд.

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