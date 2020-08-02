СК открыл дело после гибели семьи на турбазе «Глобус» в Алтайском крае

СК открыл дело после гибели семьи на турбазе &#171;Глобус&#187; в Алтайском крае
Гостиничный номер, в котором погибла семья. Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Следственные органы СК РФ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух взрослых и двоих детей на турбазе «Глобус» в Алтайском крае.

Следователи расследуют уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Все произошло в период с 26 по 31 июля на местной туристической базе «Глобус» в селе Ая. Туда приехала отдохнуть семья из Барнаула — 51-летний мужчина, его 43-летняя жена и двое детей 16 и 10 лет. В течение этих дней они не выходили из номера, вызвав беспокойство владельца турбазы. Последний вызвал полицию. Уже в номере стражи порядка обнаружили членов семьи мертвыми.

«Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

По подозрению задержан директор базы.

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СК открыл дело после гибели семьи на турбазе «Глобус» в Алтайском крае