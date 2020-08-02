Врач-гепатолог назвал симптомы гепатита В

Значительная часть людей, инфицированных вирусом гепатита B, может узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, в ряде случаев - через несколько десятилетий после инфицирования. Фото: pixabay.com

Значительная часть людей, инфицированных вирусом гепатита B, может узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, в ряде случаев - через несколько десятилетий после инфицирования. Фото: pixabay.com

Заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов рассказал о главных признаках заражения гепатитом В, который может стать причиной развития цирроза или рака печени.

По словам медика, на ранних стадиях заболевание, как правило, протекает бессимптомно. Внешние признаки проявляются, когда болезнь достигла опасных масштабов. В частности, это может выражаться в увеличении объема живота и отеках ног. Наиболее точным способом выявления болезни остается ПЦР-анализ кров.

Специалист отмечает, что ожирение, вызванное избыточной массой тела или сахарным диабетом второго типа, как и злоупотребление спиртным также могут привести к развитию гепатита В.

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