В Хабаровске впервые за 22 дня не состоялась акция в поддержку Фургала

Сергей Фургал был уволен с поста главы Хабаровского края Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. Фото: kremlin.ru

Сергей Фургал был уволен с поста главы Хабаровского края Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. Фото: kremlin.ru

Впервые за 22 дня с момента ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске отменилось протестное шествие.

Еще днем ранее, 1 августа, на улицы вышло около 3,5 тысяч человек, что вдвое меньше показателей предыдущих митингов. Это связывают с неблагоприятными погодными условиями. Сегодня, 2 августа, пишет РИА Новости, около часу дня на площади Ленина, откуда раньше стартовали шествия, было лишь несколько десятков активистов, которые вскоре разошлись из-за начавшегося дождя.

Отметим, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был уволен в связи с подозрением в организации нескольких убийств в 2004-2005 годах. Горожане с 11 июля выступают в защиту Фургала и требуют открытого суда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в субботу также прошла акция солидарности с Хабаровском, несколько человек задержали.