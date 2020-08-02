В Петербурге отметили День железнодорожника

Он празднуется ежегодно в первое воскресенье августа.

Сегодня, 2 августа, в России отмечают День железнодорожника. В каждое первое воскресенье августа отмечаются профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли. Смольный поздравил петербуржцев с профессиональным праздником, отметив, что Санкт-Петербург является отправной точкой в создании железных дорог России. На протяжении двух столетий в городе подготавливают строителей рельсовых магистралей и инженеров-путейцев.

Отмечается, что город планирует укреплять сотрудничество с ОАО «РЖД» – уже одобрена концепция развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Инициативы собираются реализовывать, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург празднует День ВДВ. Отмечается, что и сегодня элита Вооруженных сил России продолжает с честью выполнять свой воинский долг и стойко защищает мирную жизнь соотечественников.