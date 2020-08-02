Ленинградцы увидели воздушный шар среди поля

Он приземлился среди борщевика. Такое происходит довольно часто.

Воздушный шар по непонятной причине приземлился в Ломоносовском районе Ленинградской области в воскресенье, 2 августа. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Ленинградцы поделились фотографией, на которой воздушный шар стоит среди борщевика. Они отметили, что наблюдают подобное не первый раз. Непонятно, что стало причиной приземления в таком месте. Кто-то пишет, что посадка была плановой и переживать не о чем. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Напоминаем, что два года назад СМИ писали о крушении воздушного шара в одном из садоводств Новой Ропши. Тогда обошлось без жертв, все отделались испугом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шесть человек стали жертвами крушения легкого самолета на севере Мексики.