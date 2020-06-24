Шесть человек стали жертвами крушения легкого самолета на севере Мексики

В мексиканском штате Чиуауа потерпел крушение легкий самолет марки Cessna.

В результате крушения самолета погибли шесть человек. Им было от 13 до 20 лет, сообщает Lopez Doriga.

Самолет взлетел из города Камарго в направлении Гуасаве, но не долетел до места назначения. Накануне, 23 июня, воздушная поисковая операция обнаружила его обломки в районе границы штатов Чиуауа и Синалоа. Причины крушение выясняются.

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