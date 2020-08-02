В Москве из-за коронавируса скончались 13 человек

Инфекция продолжает уносить жизни россиян.

За сутки в Москве из-за коронавируса скончались 13 пациентов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе. У всех умерших москвичей были положительные результаты тестов, а также стоял диагноз «пневмония». Таким образом, к понедельнику количество летальных исходов в столице достигло 4498. В Санкт-Петербурге ситуация получше – за сутки коронавирус унес только четыре жизни. Это позволило городу выйти на четвертое место по смертности в России.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 851 тысяча случаев заражения коронавирусом. Скончались более 14 тысяч пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково появилась лаборатория, где можно сдать тест на коронавирус. Для сдачи теста можно обратиться к работникам здравпункта.