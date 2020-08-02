В Пулково появилась лаборатория, где можно сдать тест на коронавирус

В петербургском аэропорту начала работу лаборатория, где можно сдать клинический материал для ПЦР-анализа на коронавирусную инфекцию.

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Пункт забора клинического материала располагается на втором этаже, прямо в здравпункте. Для сдачи теста можно обратиться к работникам здравпункта.

Полученные материалы передают в лабораторию Роспотребнадзора, которая, в свою очередь, исследует их и оповещает пациента о результате. Пункт в Пулково работает круглосуточно, однако забор осуществляется платно, за 2 200 рублей. Результаты анализа пришлют на электронную почту в течение трех суток.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в аэропорту отменили 34 рейса, среди которых как внутренние, такие и международные перелеты.