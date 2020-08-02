Десятки рейсов отменили в Пулково 2 августа

В воскресенье, 2 августа, в небо над Петербургом не поднимутся 34 запланированных рейса, включая заграничные перелеты.

Согласно информации онлайн-табло городского аэропорта Пулково, 2 августа воздушную гавань не покинут 34 рейса по России и за рубеж.

Так, сегодня авиапассажиры не отправятся в Москву, Омск, Махачкалу и Томск. Также самолеты не улетят в заграничные Керкиру, Анталью, Даламан, Франкфурт-на-Майне, Ларнаку, Минск, Бургас, Наманган, Ригу, Подгорицу, Париж, Пеки и ряд других городов.

Среди авиакомпаний, отменивших рейсы из Петербурга, были «Россия», S7, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», Red Wings, Lufthansa, «Белавиа», Bulgaria Air, Turkish Airlines, Air France, Hainan Airlines и другие.

Кроме того, сегодня задержан вылет самолета в Иркутск, который выполнит авиаперевозчик S7.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково прокомментировал массовые отмены рейсов.