Понедельник в Петербурге будет дождливым и ветреным

Северную столицу в понедельник, 3 августа, ждет облачная с прояснениями погода. О прогнозе погоды на первый день недели сообщает главное управление МЧС России по городу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в Петербурге прогнозируются дожди, а днем осадки будут небольшими. Этой ночью в городе будет юго-западный и южный ветер, скорость порывов которого составит от 3 до 8 м/с.

Днем ветер сменится на юго-западный и западный. Он подует со скоростью от 5 до 10 м/с.

За окном в темное время суток ожидается до +13…+15 градусов, а днем погода разгуляется до +21…+23 градусов.

Как добавили в ведомстве, атмосферное давление в городе на Неве особо не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о предстоящих дождях.