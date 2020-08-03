Буйный похититель наградил охранника «Окея» на Выборгском химическим ожогом

В Петербурге охранник «Окея» в Выборгском районе остался с химическим ожогом лица после стычки со злоумышленником, который пытался похитить товары.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в воскресенье, 2 августа, на Выборгском шоссе. Злоумышленник открыто похитил товары в «Окее». После этого он распылил неизвестную жидкость в лицо сотруднику охраны, пытался бежать, но был задержан.

Пострадавшему сотруднику пришлось обратиться в больницу. У него был химический ожог первой степени.

Злоумышленник может стать фигурантом уголовного дела.