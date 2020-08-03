Движение по «Коле» остановят на 45 минут

В Ленинградской области водителей предупреждают об ограничениях на трассе «Кола». Там будут разводить Ладожский мост.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение движения запланированы на вторник, 4 августа. Движение по трасе «Кола» в этот день будет полностью перекрыто в течение 45 минут с 15:00 до 15:45.

Уточняется, что в это время по Неве пройдет баржебуксирный состав. Его проходка была запланирована еще на 3 августа, однако Ладожский мост так и не развели – судно оказалось не готово к буксировке.

Завтра переправу разведут, если не помешают погодные условия – температура воздуха не должны быть выше +25 градусов, а ветер не быстрее 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на трассе «Кола». Автоледи пошла на обгон, однако, в результате оказалась в кювете. По словам участницы ДТП, ее подрезал другой автомобиль.