Движение по «Коле» остановят на 45 минут

Движение по «Коле» остановят на 45 минут
Ладожский мост. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Ленинградской области водителей предупреждают об ограничениях на трассе «Кола». Там будут разводить Ладожский мост.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение движения запланированы на вторник, 4 августа. Движение по трасе «Кола» в этот день будет полностью перекрыто в течение 45 минут с 15:00 до 15:45.

Уточняется, что в это время по Неве пройдет баржебуксирный состав. Его проходка была запланирована еще на 3 августа, однако Ладожский мост так и не развели – судно оказалось не готово к буксировке.

Завтра переправу разведут, если не помешают погодные условия – температура воздуха не должны быть выше +25 градусов, а ветер не быстрее 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на трассе «Кола». Автоледи пошла на обгон, однако, в результате оказалась в кювете. По словам участницы ДТП, ее подрезал другой автомобиль.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кола ладожский мост ленобласть ограничения


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге вырос спрос на передержку животных: горожане едут в отпуска
Фестиваль «Фонтанка-SUP» ограничит движение в центре Петербурга
В Петербурге дан старт программе по бесплатной стерилизации бездомных кошек
Любовница рэпера Картрайта рассказала о возможном мотиве его убийства
Петербуржцы отметили День ВДВ без происшествий в фонтанах
Петербургские клиенты Tele2 вновь заинтересовались финансовыми сервисами
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снизили до 15%
Движение по «Коле» остановят на 45 минут