Любовница рэпера Картрайта рассказала о возможном мотиве его убийства

На допросе у следователей в Петербурге побывала 24-летняя любовница расчлененного рэпера Энди Картрайта. Девушка заявила, что вдова исполнителя знала об их связи.

Девушка, с которой рэпер состоял в близких отношениях, не исключила, что убийство могло произойти на почве ревности. Как отмечает «Пятый канал», другие версии следствия – убийство по неосторожности и несчастный случай.

Отмечается, что любовница Картрайта несколько лет назад получила высшее образование, увлекается рэп-баттлами.

Тело рэпера было обнаружено 30 июля в квартире на Невском проспекте. Оно было расфасовано по нескольким пакетам. Его супруга Марина Кохал утверждала, будто он умер от передозировки наркотиками, а она хотела скрыть этот факт. Изначально она проходила в качестве свидетеля по делу об убийстве. Затем ее статус сменили на «обвиняемую».