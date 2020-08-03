Вспышка COVID-19: в штате Австралии объявлен режим бедствия

В Австралийском штате Виктория зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим, власти решили принять соответствующие меры.

В штате с 17 июня количество случаев коронавируса лишь увеличивается. Ситуация требует решительных действий, поэтому с воскресенья, 2 августа, там объявлен режим бедствия. Указ об этом был опубликован на сайте премьер-министра Дэниэла Эндрюса.

Благодаря введению данного режима, правоохранительные органы смогут в полной мере контролировать выполнение местными жителями всех предписаний, связанных с эпидемиологической обстановкой.

Ограничения уже начали действовать в Мельбурне. Позднее, уже с 5 августа, меры распространятся на весь штат. Срок их завершения датируется 13 сентября 2020 года. Однако, он может быть скорректирован в зависимости от ситуации.

В рамках новых ограничений будет введен комендантский час с 20:00 до 05:00. Покидать свои дома станет возможным только для получения или оказания неотложной помощи. На ночь начнут закрываться и все предприятия. Помимо этого, уменьшится и количество единиц транспорта на улицах.

Все жители должны оставаться дома. Покидать жилище можно только ради похода на работу и учебу. Также, можно выходить в магазин и заниматься спортом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге на коронавирус проверили менее 10 тыс. человек.