Петербургская «элита» меняет исторический облик города под свои нужны

Северная столица сама по себе является объектом культурного наследия. В общей сложности, охраняется 23 тысячи гектаров территории, представляющую историческую ценность. В нее входят 122 объекта в историческом центре. Однако, несмотря на значение, некоторые «звездные» жители города порой готовы поставить под удар ценные ресурсы Петербурга.

К примеру, показательной стала ситуация с архитектором Евгением Герасимовым. Мужчина является заслуженным архитектором России и членом градостроительного совета. Казалось бы, кто, если не он должен понимать, как важно сохранять исторический облик старейших зданий Петербурга. Но, увы, именно в его квартире окно в здании XVIII века на улице Чайковского превратилось в дверь. Несмотря на то, что здание находится в списке объектов исторического наследия, комитет по охране памятников не увидел ничего страшного в подобной реконструкции, так как проект работ был одобрен специалистами. Только не все оказались согласны с этим. По данному случаю приказал инициировать разбирательство председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Мойка78.

Отметим, что дом в этом плане является многострадальным. Чего стоит история с аркой, которую в собственное парковочное место с помощью металлических ставней превратил певец Сергей Шнуров. Однако, тогда комитет по охране памятников все же признал незаконность подобных действий и потребовал все вернуть в первозданный вид.

Защитники исторического облика города считают, что неблагоприятные изменения происходят из-за давления «элиты». Невольно вспоминается и знаменитая мансарда Боярского, которая стала не самым лучшим наростом на историческом здании. Однако, работы были согласованы, несмотря на то, что внешний вид здания изменился в худшую сторону.

В городе появляется тенденция к «перестариванию» зданий у «звезд». Личные нужны становятся важнее внешнего облика города.

Примечательно, что ЮНЕСКО неоднократно обращается к властям года по вопросам, связанным с внешним видом зданий, представляющий ценность, порой высказывая претензии. Только в городе следовать требованиям хотят не очень охотно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП Петербурга поручил привести в порядок 65 зданий.