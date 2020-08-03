В результате ДТП на Бассейной серьезно пострадал мотоциклист

Дорожно-транспортное происшествие в Московском районе привело к травмам у водителя, управляющего мотоциклом.

Авария произошла сегодня вечером, 3 августа, на Бассейной улице. Opel Zafira с 48-летним мужчиной за рулем выезжал со двора одного из домов в тот момент, когда по главное дороге проезжал мотоциклист на своем транспортном средстве марки BMW. Из-за того, что автомобилист не предоставил должного преимущества другому участнику дорожного движения, произошло столкновение. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП, травмы получил водитель мотоцикла. В тяжелом состоянии он оказался госпитализирован.

Сотрудники правоохранительные органов инициировали проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петро-Славянке 12-летний подросток без шлема сел на мотоцикл и влетел в иномарку.