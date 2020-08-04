Вернувшиеся с отдыха на курортах россияне могут спровоцировать вспышку COVID-19

Отдохнувшие жители России при возвращении могут привезти с собой не только памятные сувениры, но и коронавирусную инфекцию.

Увеличение количества заболевших может прийтись уже на сентябрь. Это случится в случае игнорирования должного выполнения мер безопасности во время пандемии на курортах, в том числе и российских. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на заведующую кафедрой инфекционных болезней РУДН Галину Кожевникову.

Специалист рассказала, что рост заболеваемости вполне ожидаем, но бояться этого не стоит — сильного всплеска не будет. Это связано с тем, что некоторая часть населения уже перенесла коронавирус. К тому же, система здравоохранения полностью готова оперативно реагировать на любые изменения, связанные с эпидемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мантуров рассказал о планах по выпуску миллионов доз вакцины от коронавируса.