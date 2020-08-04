Россиян предупредили об «опасном» солнце

Сильное ультрафиолетовое излучение будет наблюдаться в некоторых регионах страны.

Речь идет о повышенном индексе излучения. По прогнозам специалистов, его следует ожидать в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Алтайском крае и республике Тыва уже в предстоящие дни — показатель достигнет 6-7 единиц. Он считается опасным, поэтому жителям данных регионов следует быть осторожными и защищать кожу и глаза от негативного воздействия.

В среду, 5 августа, опасность от солнца грозит Краснодарскому краю, Ставрополью, Северному Кавказу и Крыму. В данных субъектах РФ ультрафиолетовое излучение составит значительные 8-10 единиц. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Что касается Москвы, то сильно беспокоиться не стоит. Индекс излучения будет находиться в пределах 3-5 единиц. Последствиями для организма это не грозит, но проявить осторожность все же в ближайшие дни не помешает.

Напомним, индекс разработали в ВОЗ. Его шкала состоит из 12 единиц. Чем больше значение, тем опаснее влияние ультрафиолета.

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