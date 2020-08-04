Из-за коронавируса отменили свадьбу 70% россиян

Практически 70% жителей России, желающие вступить в законный брак, были вынуждены отменить торжество или перенести его на лучшие времена.

Такие данные позволило получить исследование, которое провели специалисты Райффайзенбанка. Для этих целей специально опросили 10 тысяч человек, проживающих в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, Ярославле, Уфе, Челябинске, а также других городах России. Об этом сообщают РИА-новости.

Выяснилось, что 70% респондентов, собирающихся пожениться минувшей весной либо полностью отменили торжество, либо перенесли на другие даты какие-то связанные со свадьбой мероприятия. Перенести церемонию решились 35% участников опроса, а еще 33% отложили на другое время определенные части празднования. Что касается оставшихся респондентов, то оформить отношениям им не помешала даже эпидемия коронавируса — для них все прошло по плану.

Большая часть россиян либо перенесла свадьбу, либо оформила отношения без личного присутствия родных и близких. Подобное развитие событий безусловно могло заставить брачующихся грустить, но не стоит отрицать и присутствие положительного момента. Скромное оформление отношений позволило сэкономить значительные средства. Согласно опросу, каждая четвертая свадьба вышла по стоимости меньше чем в 100 тысяч рублей.

Однако, 51% участников опроса рассказал об отсутствии ощущения экономии. Отметим, что у большей части россиян (80%) ежемесячный доход составляет не выше 60 тысяч рублей в месяц. В основном на торжество россияне денежные средства копят (74% опрошенных заявили о наличии сбережений), кредиты используют 63% респондентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург поставил рекорд по разводам и антирекорд по свадьбам.