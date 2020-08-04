Обещал поднять на воздух «Магниты»: в 270 супермаркетах в Петербурге искали взрывчатку

В Петербурге «Александр» заставил правоохранителей проверить почти 300 магазинов «Магнит» после того, как пообещал «поднять их на воздух».

Как стало известно gazeta.spb.ru, письмо с угрозой пришло на электронный адрес ФСБ России. Сообщение гласило: «Александр пообещал поднять на воздух петербургские «Магниты».

В результате правоохранители осмотрели 273 «Магнита» в 18 районах Петербурга. Ни взрывчатых веществ, ни устройств обнаружено так и не было. Эвакуировать сотрудников не стали.

На проверки направили 250 полицейских.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что торгово-развлекательный комплекс «Шкиперский Молл» в Василеостровском районе Петербурга пришлось проверять на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Проверку начали после анонимного сообщения о заминировании.