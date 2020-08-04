В Петербурге на коронавирусную инфекцию проверили более 9800 человек

В Петербурге на коронавирусную инфекцию проверили более 9800 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предоставил обновленные данные по проводимым тестированиям.

За прошедшие сутки тесты на наличие COVID-19 в организме сдали 9814 человек.

Под присмотром врачебного персонала в настоящее время находятся 869 петербуржцев. Из них 546 человек находятся дома, соблюдая режим самоизоляции, а оставшиеся 323 являются контактными с заболевшими.

По номеру 122, который специализируется на вопросах, связанных с эпидемий, поступило 294 обращения.

В экстренные службы по номеру 112 позвонили 80 раз. Сообщили о возращении из-за границы на родину 28 человек. В Городскую службу скорой помощи переадресовали 40 звонков, в правоохранительные органы перевели 8 обратившихся. По всем остальным обращениям специалистами была озвучена необходимая справочная информация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 18 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире.

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