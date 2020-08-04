Коронавирус в Петербурге: 158 новых случаев и 22 летальных исхода

В Северной столице зафиксировали новые случаи заражения COVID-19.

В понедельник, 4 августа, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России представил обновленные статистические данные по заболеваемости в регионах.

За последние сутки в городе на Неве коронавирусную инфекцию диагностировали у 158 человек. Среднесуточный показатель остается на прежнем уровне, что говорит о стабильной эпидемиологической ситуации. Резкого роста заболеваемости в Петербурге в ближайшее время не ожидается.

Также, за прошедшие сутки в Петербурге выздороветь смогли 85 человек.

Пополнилась и печальная статистика — за сутки скончалось 22 человека с коронавирусом. Как правило, летальному исходу предшествует тяжелое течение болезни, обусловленное обострением уже имеющихся хронических заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирусную инфекцию проверили более 9800 человек.