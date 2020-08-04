В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны Covid-19

В Германии началась вторая волна коронавируса. Такое заявление сделал председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона.

По словам специалиста, новая волна Covid-19 более слабая по сравнению с первой, которая была в марте – апреле. При этом число новых случаев инфицирования последовательно растет.

Как сообщает ТАСС, в интервью газете Augsburger Allgemeine Йона отметила, что до тех пор, пока вакцина не будет найдена, необходимо сдерживать ее распространение вируса.

В Эстонии также объявили о начале второй волны новой инфекции. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на пресс-секретаря департамента здоровья Эстонии Эйке Кингсепп.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что добровольцы дважды получат вакцину от Covid-19 на испытаниях в центре «Вектор». Они находятся под постоянным наблюдением врачей.