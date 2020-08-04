В офисе таможенных брокеров «Аривист» на Гапсальской проходят обыски

С чем связаны обыски - информация уточняется. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С чем связаны обыски - информация уточняется. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В бизнес-центре «Балтика» на Гапсальской улице проходят обыски. Сотрудники ФСБ ищут доказательства незаконной банковской деятельности на сумму 422 млн.

Об этом стало известно во вторник, 4 августа. В офис нагрянули сотрудники экономической полиции. Их цель — обыскать офисы одного из старейших таможенных брокеров Петербурга «Аривист», группы компаний, которая занимается также ВЭД, грузоперевозками и логистикой.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, около 20 правоохранителей с 11 часов утра ведут работы на восьмом этаже здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в офисах петербургской ГК «Возрождение» прошли обыски. Участие в оперативных мероприятиях приняли сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, регионального УФСБ и представители ФНС.